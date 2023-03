(Di martedì 14 marzo 2023) Da mesi asi è messa in moto una forma di giustizia privata contro le presuntedella metropolitana che a tratti si è trasformata in show mediatico. E questo è un problema. Una consigliera del Comune, Monica Romano, chiede lo stop

Milano, sui video delle "borseggiatrici" ha ragione chi dice di smetterla

“Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante.«Ognuno nella vita deve combattere contre pregiudizi o stereotipi, io ho avuto quello del cognome. Forse per questo mi sono messo sempre molto alla prova, in gare dove dovevo dimostrare ...