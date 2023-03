Milano, stop del prefetto al sindaco Sala sulle registrazioni dei figli delle coppie LGBT (Di martedì 14 marzo 2023) Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha chiesto al Comune di interrompere il riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie gay e lesbiche, avvertendo che in caso continuino dovrà essere richiesto l’intervento della Procura per annullarle. Lo stop riguarda i nuovi atti di nascita. Il sindaco Beppe Sala aveva ricominciato a formare (così si dice in termini tecnici) certificati anagrafici con due madri a luglio scorso, come aveva annunciato dal palco del Pride milanese. Adesso il nuovo stop, imposto dal prefetto su impulso del ministero dell’Interno, che recepisce la sentenza n. 38162 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del dicembre scorso. Il 19 gennaio il Ministero dell’Interno, in una circolare diretta ai ... Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) Ildi, Renato Saccone, ha chiesto al Comune di interrompere il riconoscimento alla nascita deigay e lesbiche, avvertendo che in caso continuino dovrà essere richiesto l’intervento della Procura per annullarle. Loriguarda i nuovi atti di nascita. IlBeppeaveva ricominciato a formare (così si dice in termini tecnici) certificati anagrafici con due madri a luglio scorso, come aveva annunciato dal palco del Pride milanese. Adesso il nuovo, imposto dalsu impulso del ministero dell’Interno, che recepisce la sentenza n. 38162 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del dicembre scorso. Il 19 gennaio il Ministero dell’Interno, in una circolare diretta ai ...

