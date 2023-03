Milano-Sanremo 2023 | Tadej Pogacar | “La gara più difficile da vincere”

(Di martedì 14 marzo 2023)è il grande favorito per la. Non ci sono dubbi. Lo sloveno è in grande forma, specialmente dopo aver registrato 9 successi in 13 giorni di. Un dato statistico clamoroso. Per ultimo, la grande vittoria alla Parigi-Nizzaregolando tutti gli avversari, tra cui Jonas Vingegaard. Ecco perchénon ... TAG24.

Fondriest: questo Pogacar alla Milano-Sanremo può fare il Nibali La Gazzetta dello Sport

La Milano-Sanremo 2022 è distante ormai soli quattro giorni e l’attesa è ovviamente alle stelle. Nonostante qualche polemica (non certo campata in aria) sulla partenza spostata per la prima volta dal ...Lo sloveno arriva alla Classicissima con 7 vittorie in 13 giorni di gara, una media da bomber di razza. Ma al peso dei numeri, ha sostituito la sostanza e la bellezza: vince quando e come può, in molt ...