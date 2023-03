Milano-Sanremo 2023: paesi, Comuni e Province attraversati. Quando passa la corsa sotto casa? Il percorso (Di martedì 14 marzo 2023) La Milano-Sanremo 2023 si disputerà sabato 18 marzo. La Classicissima di Primavera si preannuncia altamente spettacolare e regalerà emozioni a tutti gli appassionati di ciclismo. Alle ore 10.10 i ciclisti partiranno da Abbiategrasso, per poi arrivare a Sanremo verso le ore 17.00. Abbandonato il via dal capoluogo lombardo per spostarsi in provincia. Il gruppo dovrà affontare 294 km. Dopo aver attraverso le Province di Milano, Pavia, Alessandria, la prima Classica Monumento della stagione entrerà nel vivo con l’ingresso nella provincia di Genova e il passaggio sul miticoTurchino. Come da tradizione, la corsa più lunga al mondo si svilupperà poi in Liguria. Lunga parentesi lungo la costa tra le Province di Genova e Savona con ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Lasi disputerà sabato 18 marzo. La Classicissima di Primavera si preannuncia altamente spettacolare e regalerà emozioni a tutti gli appassionati di ciclismo. Alle ore 10.10 i ciclisti partiranno da Abbiategrasso, per poi arrivare averso le ore 17.00. Abbandonato il via dal capoluogo lombardo per spostarsi in provincia. Il gruppo dovrà affontare 294 km. Dopo aver attraverso ledi, Pavia, Alessandria, la prima Classica Monumento della stagione entrerà nel vivo con l’ingresso nella provincia di Genova e ilggio sul miticoTurchino. Come da tradizione, lapiù lunga al mondo si svilupperà poi in Liguria. Lunga parentesi lungo la costa tra ledi Genova e Savona con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Mix di esordienti e corridori esperti per #MilanoSanremo e #VoltaCatalunya102 nelle selezioni del Team DSM - ParcoNav : RT @ConfCommercioAb: In occasione della partenza della MILANO-SANREMO da #Abbiategrasso (sabato 18 marzo) appuntamento con la presentazione… - ParcoNav : RT @ConfCommercioAb: MILANO-SANREMO: partenza da #Abbiategrasso sabato 18 marzo alle ore 10.00 da Piazza Cavour. Qui trovate il PERCORSO e… - MIPiemonte : ?? Strada Provinciale 155 (AL) ? Chiusura tratto stradale per corsa ciclistica 114° Milano-Sanremo tra Novi Ligure… - MIPiemonte : ?? Strada Provinciale 10 Padana Inferiore ? Chiusura tratto stradale per corsa ciclistica 114° Milano-Sanremo tra T… -