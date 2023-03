(Di martedì 14 marzo 2023), 14 mar. (Adnkronos) - Loalla trascrizione deidelleimposto al Comune diè "unevidente, sia dal punto di vista politico e sociale e mi metto nei panni di quei genitori che apensavano di poter contare su questa possibilità". Ad affermarlo il sindaco Giuseppenel suo podcast 'Buongiorno'. Dopo la circolare della prefettura di, il Comune "potrà purtroppo assicurare, salvo diverse future indicazioni della procura e/o dell'avvocatura generale dello Stato, il riconoscimento dio di coppia di donne, solo nel caso di una nascita avvenuta in uno Stato estero, che ammette la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : Bloccare registrazione all’anagrafe dei figli di coppie Lgbt: ordine del prefetto Saccone al sindaco di Milano. E s… - ultimora_pol : Secondo L’Espresso, il Ministero dell’Interno starebbe facendo pressioni sul Sindaco di Milano Beppe #Sala per farg… - eziomauro : Passo indietro per i diritti dei figli di coppie gay a Milano: il sindaco Sala cede al ministero e blocca le regist… - g_alo87 : RT @ultimora_pol: Il Comune di Milano, dopo una circolare del Prefetto, ha interrotto le trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei… - ledicoladelsud : Milano, Sala su stop registrazione figli coppie omogenitoriali: “Passo indietro” -

IL SINDACO DI: 'ADOZIONE STRADA FARRAGINOSA' - Ed è una legge che il sindaco di, Beppe, chiede per i genitori omogenitoriali, anche la questione generale non riguarda solo questi: '......una circolare del Prefetto diche, secondo quanto si apprende, a sua volta ha interpellato il ministero dell'Interno . Lo stop riguarda i nuovi atti di nascita. L' intervento del sindaco...Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro al sindaco di, Giuseppe: lo scatto è del gennaio 2017 La donna avrebbe poi replicato dicendo " che cosa vuoi da me Io faccio il mio lavoro ". A ...

Il prefetto di Milano al sindaco Sala: «Stop ai riconoscimenti alla nascita dei figli delle coppie lgbt» Open

MILANO (Reuters) - Dopo il pesante calo di ieri ... con FINECOBANK in flessione dell'1,8%, mentre sale dello 0,6%BANCA MEDIOLANUM e AZIMUT in ribasso dello 0,3%. Resta debole anche il settore oil con ...Ad affermarlo il sindaco Giuseppe Sala nel suo podcast ‘Buongiorno Milano’. Dopo la circolare della prefettura di Milano, il Comune “potrà purtroppo assicurare, salvo diverse future indicazioni della ...