Milano, lo sciopero della mensa in una scuola contro la carne cotta male: «Vogliamo il menu vegetariano» (Di martedì 14 marzo 2023) A Milano c’è chi fa lo «sciopero dalla carne»per una settimana, contro Milano Ristorazione. Succede all’istituto comprensivo Giusti-D’Assisi in zona Sarpi. I genitori hanno cominciato a chiedere il menu vegetariano: sono in 227 su 430 allievi. La protesta l’hanno lanciata i componenti della Commissione mensa. Alla sbarra tre episodi in cui sono emersi dubbi «che le carni bianche servite a mensa non siano cotte a sufficienza. Questo potrebbe rappresentare un serio rischio batteriologico», hanno scritto in una lettera ai genitori. Dettagliando gli episodi: «La prima constatazione riguardava un piatto di lonza. Negli altri due casi, bocconcini di tacchino e rustichelle di pollo», racconta uno dei commissari all’edizione ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) Ac’è chi fa lo «dalla»per una settimana,Ristorazione. Succede all’istituto comprensivo Giusti-D’Assisi in zona Sarpi. I genitori hanno cominciato a chiedere il: sono in 227 su 430 allievi. La protesta l’hanno lanciata i componentiCommissione. Alla sbarra tre episodi in cui sono emersi dubbi «che le carni bianche servite anon siano cotte a sufficienza. Questo potrebbe rappresentare un serio rischio batteriologico», hanno scritto in una lettera ai genitori. Dettagliando gli episodi: «La prima constatazione riguardava un piatto di lonza. Negli altri due casi, bocconcini di tacchino e rustichelle di pollo», racconta uno dei commissari all’edizione ...

