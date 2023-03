Milano | la prefettura blocca il riconoscimento dei figli alle coppie omogenitoriali

Leggi su 361magazine

(Di martedì 14 marzo 2023) . Sala: “Mi farò carico di portare avanti politicamente questa battaglia” Il Comune diè stato costretto ad interrompere l’iscrizione nei registri anagrafici deidelle. La decisione è giunta in seguito alla circolare del Prefetto diche, secondo quanto riportato da Tgcom24, a sua volta ha interpellato il ministero dell’Interno. Il Sindaco di, Beppe Sala, ha così commentato la notizia: “Finora il Comune di, assumendosene la piena responsabilità e stante l’assenza di una specifica disciplina di legge, ha trascritto gli atti di nascita deinati. Purtroppo d’ora in poi non sempre sarà possibile. Oggi vi spiego perché. Mi farò comunque ...