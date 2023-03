Milano | il sindaco Sala sullo stop al riconoscimento dei figli di coppie gay | “Un passo indietro”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : Bloccare registrazione all’anagrafe dei figli di coppie Lgbt: ordine del prefetto Saccone al sindaco di Milano. E s… - ultimora_pol : Secondo L’Espresso, il Ministero dell’Interno starebbe facendo pressioni sul Sindaco di Milano Beppe #Sala per farg… - LaStampa : Figli di una coppia minore. Il prefetto di Milano blocca il sindaco: “Stop alle registrazioni dei bimbi nati da per… - Rosabianca123 : RT @CarloVerdelli: Bloccare registrazione all’anagrafe dei figli di coppie Lgbt: ordine del prefetto Saccone al sindaco di Milano. E se Bep… - C58Morini : RT @CarloVerdelli: Bloccare registrazione all’anagrafe dei figli di coppie Lgbt: ordine del prefetto Saccone al sindaco di Milano. E se Bep… -

Da Beppe Sala arriva lo stop alle famiglie arcobaleno, come anticipato da L'Espresso. Ildilo conferma nel suo podcast quotidiano "Buongiorno": 'La registrazione non dipende solo dalla volontà politica, è un atto che ha a che fare con l'apparato amministrativo del ...ILDI: 'ADOZIONE STRADA FARRAGINOSA' - Ed è una legge che ildi, Beppe Sala, chiede per i genitori omogenitoriali, anche la questione generale non riguarda solo questi: '......una circolare del Prefetto diche, secondo quanto si apprende, a sua volta ha interpellato il ministero dell'Interno . Lo stop riguarda i nuovi atti di nascita. L' intervento delSala ...

Figli nati da coppie omogenitoriali, cosa dice la sentenza della Cassazione Il Fatto Quotidiano

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria alla strada “Monterosso - Montefinestre” - voluti dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal sindaco Daniele Milano - che prevedono il pote ...Ad affermarlo il sindaco Giuseppe Sala nel suo podcast 'Buongiorno Milano'. Dopo la circolare della prefettura di Milano, il Comune "potrà purtroppo assicurare, salvo diverse future indicazioni della ...