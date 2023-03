Milano | F Vecchioni | ' su stop registrazione figli gravissima retromarcia reazionaria' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Milano, 14 mar. (Adnkronos) - ''Questa è una, anti-europeista, profondamente ingiusta, che il governo vuole per invertire completamente la rotta sulla tutela dei diritti''. Lo dice all'Adnkronos Francesca, fondatrice e presidente della no profit Diversity dopo la circolare firmata dal prefetto di Milano, Renato Saccone, che impone unoal Comune di Milano nella trascrizione deidelle coppie omogenitoriali. ''Diritti negati a bambine e bambini che esistono -sottolinea- che hanno genitori, nonni/e, zii/e, che vanno a scuola, dal pediatra, insomma uguali in tutto e per tutto ai loro coetanei tranne che per lo Stato Italiano''. Secondo la presidente di Diversity ''siamo in un momento gravissimo per la nostra democrazia, di innalzamento ...