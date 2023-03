Milano, borseggiatrice in metro bloccata dalla folla (Di martedì 14 marzo 2023) Un video pubblicato sulla pagina social “Milano bella da dio” scatena un polverone. Nelle immagini si vede una borseggiatrice rom bloccata dalla folla mentre tentava di sottrarre il portafogli a un passeggero. Non si tratta di un caso isolato: a Milano, così come in altre grandi città come Roma e Napoli, i furti in metropolitana L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Un video pubblicato sulla pagina social “bella da dio” scatena un polverone. Nelle immagini si vede unarommentre tentava di sottrarre il portafogli a un passeggero. Non si tratta di un caso isolato: a, così come in altre grandi città come Roma e Napoli, i furti inpolitana L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Staffelli incontra la borseggiatrice, lei lo insulta: «Io faccio il mio lavoro, alla polizia non interessa» - borg_gio : Valerio Staffelli incontra la borseggiatrice, lei lo insulta: «Io faccio il mio lavoro, alla polizia non interessa» - Kastigamatti21 : Le priorità del nuovo @pdnetwork di @ellyesse: - Ius Soli: parte dalle scuole di Bologna il tour per questa priorit… - rolandoroccando : RT @Corriere: Staffelli incontra la borseggiatrice, lei lo insulta: «Io faccio il mio lavoro, alla polizia non interessa» - maurizcont : RT @Ettore_Rosato: La consigliera del #Pd Monica #Romano se la prende con i cittadini che diffondono il video di una borseggiatrice per met… -