Milan | viaggio nella crisi di Leao | dal rinnovo al nuovo modulo | tutti i retroscena | Primapagina

(Di martedì 14 marzo 2023) 2023-03-14 00:59:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Due mesi esatti dal suo ultimo gol in campionato contro il Lecce al Via del Mare. Rafaelsta vivendo uno dei momenti più difficili da quando veste la maglia delsuapersonale, culminata con la brutta prestazione offerta contro la Salernitana incidono diversi fattori. Le caratteristiche tecniche e atletiche del portoghese non sono certamente esaltate dalvestito tattico adottato da Stefano Pioli da fine gennaio a oggi. Ma non è l’unica ragione evidente. DISTRATTO DAL FUTURO – Rafael non é mai stato l’esempio della continuità di rendimento anche se,scorsa stagione erano stati fatti dei passi avanti da gigante. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Milan, viaggio nella crisi di Leao: dal rinnovo al nuovo modulo, tutti i retroscena - cmdotcom : #Milan, viaggio nella crisi di #Leao: dal rinnovo al nuovo modulo, tutti i retroscena - MiglioMarino : RT @nonleggerlo: L’Inter da gennaio ha fatto 2 punti su 15 vs. Monza, Samp, Bologna, Empoli, Spezia, ma è stata graziata da tutte le rivali… - nonleggerlo : L’Inter da gennaio ha fatto 2 punti su 15 vs. Monza, Samp, Bologna, Empoli, Spezia, ma è stata graziata da tutte le… - thiagotruly : @GmaHappymilan Ciao Mirella, sono una giornalista brasiliana, sto scrivendo un libro sul mio viaggio nel calcio eur… -

Unpremio per quattro squadre, tra hotel di lusso, ricchi bonus e qualche partita da giocare ... il nuovo format garantirà di avere quasi sempre Juve,e Inter presenti, e quindi dei big ...Ilvince uno scudetto, dopo un decennio, e ci scopriamo a pensare "Come sarà contenta ...una di quelle macchine sportive che ti piacevano tanto (e ti hanno portato anche nell'ultimo"in ...Lunedì sera nello stadio San Siro di Milano si gioca- Salernitana. Alcune fermate della metropolitana chiuderanno e alcune corse di superficie Atm ... Prima di mettervi in, chiamate il ...

Milan, viaggio nella crisi di Leao: dal rinnovo al nuovo modulo, tutti i ... Calciomercato.com

SENIGALLIA - Cesanella in lutto per la scomparsa di Antonietta Rebonati. Aveva 74 anni. Originaria di Milano, si era trasferita alla Cesanella dove, insieme all’amica Marisa Pucci, ...Due mesi esatti dal suo ultimo gol in campionato contro il Lecce al Via del Mare. Rafael Leao sta vivendo uno dei momenti più difficili da quando veste la maglia del Milan. Nella sua crisi personale, ...