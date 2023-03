Milan-Salernitana, Sousa: “L’esperienza di Ochoa ci sta aiutando” | News (Di martedì 14 marzo 2023) Paulo Sousa, allenatore granata, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Milan-Salernitana, gara della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 marzo 2023) Paulo, allenatore granata, ha parlato a 'Sky Sport' dopo, gara della 26^ giornata della Serie A 2022-2023

Le pagelle di Milan - Salernitana: Maignan e Ochoa, due saracinesche ...00 Perugia - Civitanova 3 - 0 18:00 Trentino - Modena 3 - 0 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 20:45 Milan - Salernitana 1 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Girona FC - A. Madrid 0 - 1 CALCIO - CHAMPIONS ... Salernitana, Sousa: "Ochoa straordinario, sul futuro" Le parole di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, nel post partita della gara di Serie A contro il Milan Paulo Sousa ha parlato a Sky Sport nel post partita di Milan - Salernitana. PAROLE - "Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo. Abbiamo avuto con la pressione alta, infatti, due grandi opportunità come contro la Samp. A livello ... Milan, la testa è ancora alla Champions: così si complica la corsa al quarto posto Per colpa del Milan , visto che alla Salernitana andava bene così. E se togliamo la rovesciata e il gol di Giroud oltre alla perfetta uscita di piede di Maignan su Dia, tutto il primo tempo è stato ... ...00 Perugia - Civitanova 3 - 0 18:00 Trentino - Modena 3 - 0 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 20:451 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Girona FC - A. Madrid 0 - 1 CALCIO - CHAMPIONS ...Le parole di Paulo Sousa, allenatore della, nel post partita della gara di Serie A contro ilPaulo Sousa ha parlato a Sky Sport nel post partita di. PAROLE - "Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo. Abbiamo avuto con la pressione alta, infatti, due grandi opportunità come contro la Samp. A livello ...Per colpa del, visto che allaandava bene così. E se togliamo la rovesciata e il gol di Giroud oltre alla perfetta uscita di piede di Maignan su Dia, tutto il primo tempo è stato ... Milan-Salernitana 1-1: gol di Giroud e Dia | La diretta La Gazzetta dello Sport Milan-Salernitana 1-1: Dia risponde a Giroud, i rossoneri falliscono il secondo posto e restano quarti Al 58' Giroud rimedia un giallo pesante, il francese era diffidato e salterà il prossimo match di Serie A. Al minuto 29 su angolo di Bennacer, Olivier Giroud ci prova con una splendida rovesciata, ma ... Salernitana, Paulo Sousa: "Stiamo crescendo. Questa squadra ha qualità" Un po' meglio nella ripresa, ho visto una squadra ben messa in campo, ci siamo mossi da squadra e pressato bene il Milan. La squadra palleggia sempre di più, così sviluppiamo maggiormente gioco e ... Al 58' Giroud rimedia un giallo pesante, il francese era diffidato e salterà il prossimo match di Serie A. Al minuto 29 su angolo di Bennacer, Olivier Giroud ci prova con una splendida rovesciata, ma ...Un po' meglio nella ripresa, ho visto una squadra ben messa in campo, ci siamo mossi da squadra e pressato bene il Milan. La squadra palleggia sempre di più, così sviluppiamo maggiormente gioco e ...