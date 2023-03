Milan-Salernitana, Pioli: “Un’occasione persa, preso un gol evitabile” (Di martedì 14 marzo 2023) “Nel primo tempo l’abbiamo controllata bene, ma non con la pericolosità che volevamo. Una squadra che va in vantaggio deve fare molto di più per vincere la partita. Abbiamo subito un gol evitabile, poi la partita è diventata spigolosa e nervosa. Un’occasione persa”. Lo ha detto a Sky il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il pareggio per 1-1 contro la Salernitana. Al gol di Giroud, risponde Dia e per i rossoneri c’è un punto che rallenta la corsa Champions: “Se la sfida col Tottenham ha influito? Vorrebbe dire che dobbiamo crescere. Abbiamo avuto un palleggio buono ma lento, abbiamo permesso alla Salernitana di riposizionarsi”. Contro l’Udinese, Giroud non ci sarà per squalifica e Ibrahimovic cerca posto: “Oggi c’era poco spazio per servirlo, ora analizzeremo questa ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) “Nel primo tempo l’abbiamo controllata bene, ma non con la pericolosità che volevamo. Una squadra che va in vantaggio deve fare molto di più per vincere la partita. Abbiamo subito un gol, poi la partita è diventata spigolosa e nervosa.”. Lo ha detto a Sky il tecnico delStefanodopo il pareggio per 1-1 contro la. Al gol di Giroud, risponde Dia e per i rossoneri c’è un punto che rallenta la corsa Champions: “Se la sfida col Tottenham ha influito? Vorrebbe dire che dobbiamo crescere. Abbiamo avuto un palleggio buono ma lento, abbiamo permesso alladi riposizionarsi”. Contro l’Udinese, Giroud non ci sarà per squalifica e Ibrahimovic cerca posto: “Oggi c’era poco spazio per servirlo, ora analizzeremo questa ...

