Milan-Salernitana, Pioli: “Potevamo giocare a un livello superiore” (Di martedì 14 marzo 2023) Il Milan non è riuscito a portarsi a casa l’intera posta in palio nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A contro la Salernitana. Un 1-1 in cui i rossoneri sono passati in vantaggio con il colpo di testa di Giroud per essere poi ripresi nel secondo tempo da Dia, prima che Ochoa ergesse il muro avanti alal porta granata. “Potevamo giocare ad un livello superiore – afferma Stefano Pioli ai microfoni di DAZN – abbiamo subito un gol evitabile. Non siamo stati nemmeno fortunati, ma Potevamo sicuramente fare meglio. Visto le scelte di Sousa, sapevamo che la Salernitana avrebbe puntato sulle ripartenze, ma abbiamo gestito bene la situazione. Appena abbiamo mollato un attimo, abbiamo subito gol. Dopo siamo stati troppo ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Ilnon è riuscito a portarsi a casa l’intera posta in palio nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A contro la. Un 1-1 in cui i rossoneri sono passati in vantaggio con il colpo di testa di Giroud per essere poi ripresi nel secondo tempo da Dia, prima che Ochoa ergesse il muro avanti alal porta granata. “ad un– afferma Stefanoai microfoni di DAZN – abbiamo subito un gol evitabile. Non siamo stati nemmeno fortunati, masicuramente fare meglio. Visto le scelte di Sousa, sapevamo che laavrebbe puntato sulle ripartenze, ma abbiamo gestito bene la situazione. Appena abbiamo mollato un attimo, abbiamo subito gol. Dopo siamo stati troppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - Gazzetta_it : Milan senza italiani in campo dal 1', è la prima volta nella storia della Serie A - Eurosport_IT : Il Milan non va oltre l'1-1 con la Salernitana, i rossoneri mancano l'aggancio al secondo posto ?… - SarnoRaffaele : RT @chrstnpls01: Quindi, se il Milan si chiude a riccio con il Tottenham e passa il turno di CL, va tutto bene. Se invece la (come viene d… - AffiliLeonardo : RT @scorpioesaurita: Spezia-Inter 2–1 Bologna-Lazio 0-0 Roma-Sassuolo 3-4 Milan-Salernitana 1-1 Juventus-Sampdoria 4-2 PENSATE A QUELLO CH… -

Le pagelle di Milan - Salernitana: Maignan e Ochoa, due saracinesche ...00 Perugia - Civitanova 3 - 0 18:00 Trentino - Modena 3 - 0 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 20:45 Milan - Salernitana 1 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Girona FC - A. Madrid 0 - 1 CALCIO - CHAMPIONS ... Salernitana, Sousa: "Ochoa straordinario, sul futuro" Le parole di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, nel post partita della gara di Serie A contro il Milan Paulo Sousa ha parlato a Sky Sport nel post partita di Milan - Salernitana. PAROLE - "Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo. Abbiamo avuto con la pressione alta, infatti, due grandi opportunità come contro la Samp. A livello ... Milan, la testa è ancora alla Champions: così si complica la corsa al quarto posto Per colpa del Milan , visto che alla Salernitana andava bene così. E se togliamo la rovesciata e il gol di Giroud oltre alla perfetta uscita di piede di Maignan su Dia, tutto il primo tempo è stato ... ...00 Perugia - Civitanova 3 - 0 18:00 Trentino - Modena 3 - 0 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 20:451 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Girona FC - A. Madrid 0 - 1 CALCIO - CHAMPIONS ...Le parole di Paulo Sousa, allenatore della, nel post partita della gara di Serie A contro ilPaulo Sousa ha parlato a Sky Sport nel post partita di. PAROLE - "Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo. Abbiamo avuto con la pressione alta, infatti, due grandi opportunità come contro la Samp. A livello ...Per colpa del, visto che allaandava bene così. E se togliamo la rovesciata e il gol di Giroud oltre alla perfetta uscita di piede di Maignan su Dia, tutto il primo tempo è stato ... Milan-Salernitana: risultato 1-1. Gol di Giroud e Dia Corriere della Sera “Pensavamo di no”: sorpresa Retegui, Mancini parla chiaro Stasera si è conclusa la 26esima giornata del campionato di Serie A, col match che ha visto affrontarsi faccia a faccia Milan e Salernitana in quel di San Siro. Il torneo sta proseguendo ad un ritmo ... Milan, Florenzi: 'Volevo il ritorno, ma il pareggio brucia' Alessandro Florenzi, esterno del Milan, è tornato in campo dopo l'infortunio, contro la Salernitana: "Erano un paio di settimane che mi allenavo con la squadra per riprendere il cammino che ho lasciat ... Stasera si è conclusa la 26esima giornata del campionato di Serie A, col match che ha visto affrontarsi faccia a faccia Milan e Salernitana in quel di San Siro. Il torneo sta proseguendo ad un ritmo ...Alessandro Florenzi, esterno del Milan, è tornato in campo dopo l'infortunio, contro la Salernitana: "Erano un paio di settimane che mi allenavo con la squadra per riprendere il cammino che ho lasciat ...