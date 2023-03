Milan-Salernitana | Paulo Sousa | “Abbiamo idee e identità Qui anche per i tifosi”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 marzo 2023) “avuto le prime due occasioni da gol.tenuto bene gli spazi, non riusciamo ancora ad avere un buon tempo di palleggio. Questo potrebbe aiutarci ad arrivare in zona gol perché davantigiocatori molto forti. Cerco sempre di avere un’idea e un’. Dobbiamo averla per tutte le partite: bisogna saper difendere con intensità, sia con linea alta che con linea bassa. Dobbiamo migliorare nell’intensità di pressione, ma è difficile cambiare dei comportamenti che sono acquisiti. Dobbiamo provare ad avere un gioco più associativo, quando ci riusciamo siamo pericolosi. Così è nato quel gol straordinario”. Lo ha detto a Sky il tecnico delladopo il pareggio per 1-1 a San Siro col. Decisive ...