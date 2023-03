Milan - Salernitana 1 - 1 | la moviola | bene La Penna | il Var lo aiuta su Bennacer

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : Our write-up of #MilanSalernitana ?? - CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - Eurosport_IT : Il Milan non va oltre l'1-1 con la Salernitana, i rossoneri mancano l'aggancio al secondo posto ?… - aSalerno_it : #salerno Brividi granata, la fotogallery di Milan-Salernitana - Milannews24_com : #MilanSalernitana, #Maignan «alla Baresi»: i voti dei quotidiani -

MILANO - Tanta delusione in casaper il pareggio contro la, con i rossoneri che hanno sprecato una grossa occasione per raggiungere il secondo posto . Oltre al risultato finale di 1 - 1, c'è anche un dato ...Riavvolgendo il nastro della serata, protesta ladopo l'irruenza di Saelemaekers nel contrasto con Bradaric: semplice punizione e niente giallo per il belga. Nessun dubbio sull'intervento ...

Milan-Salernitana 1-1: gol di Giroud e Dia | La diretta - La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

Il Milan non va oltre il pareggio per 1-1 con la Salernitana nel posticipo che chiude la ventiseiesima giornata di Serie A. Al gol di Giroud allo scadere del primo tempo risponde Dia, complice uno ...MILANO - Tanta delusione in casa Milan per il pareggio contro la Salernitana, con i rossoneri che hanno sprecato una grossa occasione per raggiungere il secondo posto. Oltre al risultato finale di 1-1 ...