Milan-Salernitana (1-1): analisi tattica e considerazioni (Di martedì 14 marzo 2023) Il Milan sbatte contro una rocciosa Salernitana e manca l'aggancio al secondo posto in classifica. La Roma a un solo punto insidia la quarta posizione dei rossoneri, valida per l'accesso alla Champions. Per i campani continua il momento positivo e si allontanano dalla zona salvezza. Vediamo come è maturato l' 1-1 di questa sera attraverso l'analisi tattica della sfida Milan-Salernitana. analisi tattica Milan Salernitana: le formazioni Pioli schiera il Milan con il 3-4-2-1: Maignan; Kalulu, Thiaw e Tomori i tre di difesa; da destra a sinistra Saelemaekers, Bennacer, Krunic, Theo per il centrocampo, Diaz e Leao a supporto della punta Giroud. Un Milan tutto straniero in partenza con ...

