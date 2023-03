Milan-Salernitana 1-1 | a Giroud risponde Dia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - Gazzetta_it : Milan senza italiani in campo dal 1', è la prima volta nella storia della Serie A - Eurosport_IT : Il Milan non va oltre l'1-1 con la Salernitana, i rossoneri mancano l'aggancio al secondo posto ?… - infoitsport : VIDEO Milan-Salernitana 1-1, la sintesi: le foto della partita- Video - infoitsport : Perché l'arbitro La Penna ha prima assegnato e poi revocato il rigore al Milan contro la Salernitana -

Nel monday night della ventiseiesima giornata di Serie A, il Milan pareggia contro la Salernitana per 1 - 1, con le reti di Giroud al 46' per i rossoneri e Dià al 61' per i granata. Pioli: "Non eravamo convinti di averla chiusa". Ai microfoni di Sky ... 'Riportiamo il Milan al tavolo dei migliori', dice patron Gerry Cardinale.

Milan-Salernitana è il match valido per la 26a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Pioli e quella di Paulo Sousa, si giocherà oggi, lunedì 13 marzo, alle ore 20:45. Qui tutte le… Leggi ...Tanta soddisfazione nelle parole del tecnico della Salernitana Paulo Sousa dopo il pareggio in casa del Milan. Questo il suo commento raccolto da TMW. OCHOA – “È un portiere molto veloce. Ha ...