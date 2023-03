Milan Primavera, Bozzolan: “Speriamo di vincere la Youth League” (Di martedì 14 marzo 2023) Andrea Bozzolan ha parlato a seguito del successo del Milan Primavera contro i pari età dell'Atletico Madrid Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 marzo 2023) Andreaha parlato a seguito del successo delcontro i pari età dell'Atletico Madrid

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Il #Milan Primavera di Ignazio Abate supera l'Atletico Madrid di Fernando Torres e accede alle final four di… - PietroMazzara : Impresa della primavera del #Milan che accede per la prima volta alle Final Four di Youth League. Complimenti a Ign… - ilnonnosimpson : RT @pasqlaragione: La Primavera di Ignazio Abate è in semifinale di Youth League: in gol Stalmach ed El Hilali. Il Milan dei giovani è fra… - AlessiaBabbo : Quindi il DNA europeo del Milan si sta rifacendo sentire? Prima squadra: ai quarti ?? Primavera (per la prima vol… - Milannews24_com : Abate dopo #MilanPrimaveraAtleticoMadrid ??? 'Abbiamo fatto qualcosa di straordinario' ?? -