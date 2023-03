Milan Primavera, Abate: “Ibrahimovic può essere un esempio per i ragazzi” (Di martedì 14 marzo 2023) Il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'esempio che può dare ai suoi ragazzi Zlatan Ibrahimovic Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 marzo 2023) Il tecnico delIgnazioha rilasciato alcune dichiarazioni sull'che può dare ai suoiZlatan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Il #Milan Primavera di Ignazio Abate supera l'Atletico Madrid di Fernando Torres e accede alle final four di… - PietroMazzara : Impresa della primavera del #Milan che accede per la prima volta alle Final Four di Youth League. Complimenti a Ign… - Matteo75223913 : RT @AntoVitiello: Il #Milan Primavera di Ignazio Abate supera l'Atletico Madrid di Fernando Torres e accede alle final four di #YouthLeague… - sparklylou : RT @AntoVitiello: Il #Milan Primavera di Ignazio Abate supera l'Atletico Madrid di Fernando Torres e accede alle final four di #YouthLeague… - ACMilanFan24 : RT @pasqlaragione: La Primavera di Ignazio Abate è in semifinale di Youth League: in gol Stalmach ed El Hilali. Il Milan dei giovani è fra… -