Milan, l’ex allenatore di Retegui: «A breve nel calcio europeo» (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Guillermo Barros Schelotto, ex allenatore di Mateo Retegui, sull’interessamento del Milan. I dettagli Guillermo Barros Schelotto ha parlato del possibile trasferimento di Mateo Retegui al Milan. LE PAROLE – «Retegui ha una prestanza fisica notevole e un’attitudine al lavoro immensa. Ora è anche più tranquillo sotto porta. Ha potenza, fisco, è ambidestro e ha personalità. Questa convocazione gli aprirà le porte di un club europeo, ho sentito parlare del Milan. Chi ricorda? Come stile Vieri, ma Bobo era più potente e mancino. Mi ricorda Simeone del Napoli con più garra o Luca Toni del 2006». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Guillermo Barros Schelotto, exdi Mateo, sull’interessamento del. I dettagli Guillermo Barros Schelotto ha parlato del possibile trasferimento di Mateoal. LE PAROLE – «ha una prestanza fisica notevole e un’attitudine al lavoro immensa. Ora è anche più tranquillo sotto porta. Ha potenza, fisco, è ambidestro e ha personalità. Questa convocazione gli aprirà le porte di un club, ho sentito parlare del. Chi ricorda? Come stile Vieri, ma Bobo era più potente e mancino. Mi ricorda Simeone del Napoli con più garra o Luca Toni del 2006». L'articolo proviene daNews 24.

Milan, l'ex allenatore di Retegui: "A breve nel calcio europeo" Le parole di Guillermo Barros Schelotto, ex allenatore di Mateo Retegui, sull'interessamento del Milan. I dettagli Guillermo Barros Schelotto ha parlato del possibile trasferimento di Mateo Retegui al Milan. LE PAROLE ... L'ex Piatek ritrova il Milan: dai gol a raffica con Gattuso a un mesto addio La Gazzetta dello Sport