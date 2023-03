Milan | Leao vale davvero quei soldi? O il gioco di Pioli non riesce a valorizzarlo?

(Di martedì 14 marzo 2023) Cosa succede a Rafael? Anche nel pareggio contro la Salernitana il talento portoghese è sembrato un corpo estraneo alla squadra allenata da Stefano, e se il tecnico nel post partita lo ha assolto, i tifosi iniziano invece a chiedersi se effettivamente varrebbe la pena alzare l’offerta e firmare quel rinnovo di contratto che ormai da mesi tarda ad arrivare. E senza dubbio gli stessi interrogativi se li stanno ponendo nel corso di queste settimane anche Paolo Maldini e Frederic Massara.non segna dalla trasferta di Lecce del 14 gennaio, ovvero ben sette partite di campionato a secco più le due di Champions League contro il Tottenham. In questi due mesi solo un assist contro l’Atalanta, un paio di partite iniziate dalla panchina, un turno saltato per squalifica e anche qualche tentativo di cambio modulo. ...

Il ragazzo si è calato subito in atmosfera derby murando Giroud, bloccando più volte Leao e proponendosi in un paio di occasioni ... Felice per la Salernitana, con cui è riuscito nell'impresa di ...Il Milan non può fare a meno di Rafael Leao, ma il portoghese sembra in crisi: i suoi numeri del 2023 lo confermano L'arma in più dei rossoneri sembra essersi scaricata, proiettili finiti e cartucce d ...