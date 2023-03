Milan, il dato sulla formazione contro la Salernitana: non succedeva dal 1994 (Di martedì 14 marzo 2023) MilanO - Tanta delusione in casa Milan per il pareggio contro la Salernitana , con i rossoneri che hanno sprecato una grossa occasione per raggiungere il secondo posto . Oltre al risultato finale ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023)O - Tanta delusione in casaper il pareggiola, con i rossoneri che hanno sprecato una grossa occasione per raggiungere il secondo posto . Oltre al risultato finale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan, il dato sulla formazione contro la Salernitana: non succedeva dal 1994: Statistica preoccupante sull'undici… - Redblack100x100 : RT @FMCROfficial: Se avessero dato rigore alla Salernitana il Var non sarebbe intervenuto perchè è una decisione di campo, il tocco c'è anc… - carlocanavesi : Io un’idea su #Inter e #Milan ce l’ho. Quando negli ultimi anni, fino a gennaio, sei stato abituato a lottare per l… - MilanPress_it : Un’involuzione preoccupante ? - Bruno19631 : RT @Tractor220510: Rivolete un allenatore che in 180 minuti non è riuscito a fare un goal al Milan, il quale ne ha presi tre fra Fiorentina… -

Milan, il dato sulla formazione contro la Salernitana: non succedeva dal 1994 ... Milan per il pareggio contro la Salernitana , con i rossoneri che hanno sprecato una grossa occasione per raggiungere il secondo posto . Oltre al risultato finale di 1 - 1, c'è anche un dato ... Milan, una occasione persa. Pari piatto I passi falsi di Inter e Roma avevano dato al Milan una occasione da sfruttare per allungare su di loro nella corsa Champions League, ma in casa contro la Salernitana i rossoneri raccolgono un misero ... Il Milan ha bisogno di pesanti cambiamenti Una stagione che doveva essere la consacrazione definitiva del Milan di Pioli, ma che nella realtà ... Pioli ha dato tanto a questa squadra, conosciamo tutti i traguardi che abbiamo raggiunto con lui, ... ...per il pareggio contro la Salernitana , con i rossoneri che hanno sprecato una grossa occasione per raggiungere il secondo posto . Oltre al risultato finale di 1 - 1, c'è anche un...I passi falsi di Inter e Roma avevanoaluna occasione da sfruttare per allungare su di loro nella corsa Champions League, ma in casa contro la Salernitana i rossoneri raccolgono un misero ...Una stagione che doveva essere la consacrazione definitiva deldi Pioli, ma che nella realtà ... Pioli hatanto a questa squadra, conosciamo tutti i traguardi che abbiamo raggiunto con lui, ... Rigore dato e tolto dalla Var a Bennacer in Milan-Salernitana e non assegnato a Theo Corriere della Sera Milan – Salernitana 1-1, Dia risponde a Giroud Il Milan non va oltre il pareggio per 1-1 con la Salernitana nel posticipo che chiude la ventiseiesima giornata di Serie A ... Coppe europee: le italiane impegnate nel ritorno degli Ottavi Riparte oggi (martedì 14 marzo) la corsa Champions delle italiane. Dopo il passaggio del turno del Milan che, la scorsa settimana, nel ritorno degli Ottavi di finale ha pareggiato 0-0 sul campo del To ... Il Milan non va oltre il pareggio per 1-1 con la Salernitana nel posticipo che chiude la ventiseiesima giornata di Serie A ...Riparte oggi (martedì 14 marzo) la corsa Champions delle italiane. Dopo il passaggio del turno del Milan che, la scorsa settimana, nel ritorno degli Ottavi di finale ha pareggiato 0-0 sul campo del To ...