Milan, Ferrara: “Gli altri portieri hanno Maignan come riferimento” (Di martedì 14 marzo 2023) Ciro Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al portiere del Milan Mike Maignan, punto di riferimento di altri estremi difensori Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 marzo 2023) Ciroha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al portiere delMike, punto didiestremi difensori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanWorldForum : Gli opinionisti Sky e DAZN nel pre Milan Salernitana Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Gli opinionisti Sky e DAZN nel pre Milan Salernitana Le dichiarazioni -) - ArchilocoFe1983 : @Milan1899Djoko @Inter @spalferrara Brescia basket ha vinto coppa Italia.. Basket Ferrara è scomparso. Per me vo… - gegedigennaro : @BobCatanzaro @ZZiliani @auro_milan Magari annullato, cazzo Ferrara entrò in porta col pallone e non lo videro ?????? - daveza77 : @Fla_69M @ZZiliani @officialmaz Era di Francesco nn fonseca ma va bene tanto quando la si vuole buttare in caciara… -