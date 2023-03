Milan | altro pari ma umore opposto rispetto a Londra Pioli sbatte su Sousa | la Salernitana rimonta

Leggi su sportface

(Di martedì 14 marzo 2023) Ilpareggia ancora, ma mentre aaveva il sapore della vittoria, stavolta con lasa di sconfitta. Dopo la serata di gioia per i quarti i finale di Champions conquistati a scapito del Tottenham, i rossoneri commettono un nuovo passo falso in campionato, non andando oltre l’1-1 contro unache non ruba niente, soffre ma spreca pure. E alla fine, si potrebbe dire che il pareggio è giusto. Un, quello di stasera, apparso più vicino a quello visto con la Fiorentina che alla squadra concentrata, compatta e ricca di spirito d’iniziativa ammirata al nuovo White Hart Lane. Sfilacciato, un po’ superficiale viste alcune occasioni concesse nel primo tempo. Poi condotto per mano dal solito Giroud, che segna nel momento migliore, a pochi secondi dall’intervallo. Ma nella ...