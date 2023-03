Migranti, sbarchi record in Italia. Il governo accusa Mosca (Di martedì 14 marzo 2023) Mentre non si spengono le polemiche sulla tragedia di Cutro, dove il 26 febbraio un barcone di Migranti è affondato provocando 78 vittime accertate, e sul conseguente rimpallo di responsabilità, il governo presieduto da Giorgia Meloni è tornato a occuparsi del dossier Migranti con un vertice a Palazzo Chigi con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il titolare della Difesa Guido Crosetto e in videocollegamento i colleghi dei Trasporti Matteo Salvini e degli Esteri Antonio Tajani. I dati degli sbarchi Stando ai dati del Viminale, sono 20.017 i Migranti sbarcati in Italia quest’anno, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152). L’impennata si è concentrata in particolare nei tre giorni 9-11 marzo, quando sono arrivate ben 4.566 persone. Le nazionalità ... Leggi su quifinanza (Di martedì 14 marzo 2023) Mentre non si spengono le polemiche sulla tragedia di Cutro, dove il 26 febbraio un barcone diè affondato provocando 78 vittime accertate, e sul conseguente rimpallo di responsabilità, ilpresieduto da Giorgia Meloni è tornato a occuparsi del dossiercon un vertice a Palazzo Chigi con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il titolare della Difesa Guido Crosetto e in videocollegamento i colleghi dei Trasporti Matteo Salvini e degli Esteri Antonio Tajani. I dati degliStando ai dati del Viminale, sono 20.017 isbarcati inquest’anno, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152). L’impennata si è concentrata in particolare nei tre giorni 9-11 marzo, quando sono arrivate ben 4.566 persone. Le nazionalità ...

