Migranti | Salvini | Disgustoso pensare che la Guardia Costiera li lasci morire

"Solo pensare che i 10.200 marinai e marinaie della Guardia Costiera possano deliberatamente scegliere di non salvare qualcuno mentre stanno facendo un lavoro straordinario è qualcosa di Disgustoso". Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a 24 Mattino su Radio 24. (LO SPECIALE Migranti) "Spero che la politica ritrovi una sua dimensione e anche un suo limite nelle accuse e nella polemica", ha sottolineato. "pensare che qualcuno pensi a Salvini che chiama di notte l'Ammiraglio Carlone, comandante della Guardia Costiera per dire: 'No mi raccomando è partito un barcone, lasciali affondare', è una roba da deficienti".

