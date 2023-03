Migranti, parenti vittime Cutro e superstiti giovedì da Meloni (Di martedì 14 marzo 2023) caption id="attachment 178559" align="alignleft" width="150" Palazzo Chigi, sede del Governo/captionI parenti delle vittime del naufragio di Cutro e i superstiti sono stati invitati giovedì prossimo a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E' quanto si apprende a Cutro. Partiranno per Roma, secondo quanto si apprende, giovedì stesso. Al momento a Cutro sono rimasti solo alcuni dei familiari delle vittime e alcuni superstiti, anche se non tutti hanno accettato l'invito. La presidenza del Consiglio aveva annunciato l'invito la sera stessa della seduta del Cdm a Cutro, giovedì scorso. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 marzo 2023) caption id="attachment 178559" align="alignleft" width="150" Palazzo Chigi, sede del Governo/captionIdelledel naufragio die isono stati invitatiprossimo a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia. E' quanto si apprende a. Partiranno per Roma, secondo quanto si apprende,stesso. Al momento asono rimasti solo alcuni dei familiari dellee alcuni, anche se non tutti hanno accettato l'invito. La presidenza del Consiglio aveva annunciato l'invito la sera stessa della seduta del Cdm ascorso.

