Migranti, parenti vittime Cutro e superstiti giovedì da Meloni (Di martedì 14 marzo 2023) I parenti delle vittime del naufragio di Cutro e i superstiti sono stati invitati giovedì prossimo a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E' quanto si apprende a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Idelledel naufragio die isono stati invitatiprossimo a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia. E' quanto si apprende a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : @berlusconi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Però non c’era tempo per incontrare i parenti dei migranti morti, devon… - EFaggeta : @CuntreraMax @euricona Lo fanno loro con noi, e poi per me vale il desiderio dei migranti che magari hanno già dei… - AnnibaleA : @giannicuperlo @GiorgiaMeloni Ha rassegnato le dimissioni, mentre il pupillo con gli stivali da voi sponsorizzato s… - LadyStark33 : La sinistra continua ad appigliarsi a qualsiasi cosa pur di fare becera opposizione. Addirittura inventarsi di sana… - AnnibaleA : @NFratoianni ha dato le dimissioni, cosa che non ha fatto il tuo pupillo con gli stivali che ancora risiede in parl… -