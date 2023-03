Migranti, ora la destra dà la colpa alla Wagner. In estate Salvini bollava così l’alert: “Sinistra alle comiche, ha paura di perdere la poltrona” (Di martedì 14 marzo 2023) Era l’epoca in cui il conto lo faceva alla rovescia, aspettando il voto che lo ha riportato al governo. Lo scorso 29 luglio, Matteo Salvini si era alzato di buon mattino e, dopo aver letto La Repubblica, si era precipitato a Twitter: “Per la Sinistra sarebbe Putin a spingere i barconi pieni di clandestini verso l’Italia. Siamo alle comiche, la paura di perdere la poltrona fa brutti scherzi! Spoiler: la colpa è del Pd e di Lamorgese”, aveva scritto postando la pagina del quotidiano nel quale si rilanciava un alert dell’intelligence: “L’arma dei Migranti sul voto. I barconi spinti in Italia dai mercenari della Wagner”. Il countdown verso le urne segnava -58 giorni. Adesso che è ministro dei Trasporti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Era l’epoca in cui il conto lo facevarovescia, aspettando il voto che lo ha riportato al governo. Lo scorso 29 luglio, Matteosi era alzato di buon mattino e, dopo aver letto La Repubblica, si era precipitato a Twitter: “Per lasarebbe Putin a spingere i barconi pieni di clandestini verso l’Italia. Siamo, ladilafa brutti scherzi! Spoiler: laè del Pd e di Lamorgese”, aveva scritto postando la pagina del quotidiano nel quale si rilanciava un alert dell’intelligence: “L’arma deisul voto. I barconi spinti in Italia dai mercenari della”. Il countdown verso le urne segnava -58 giorni. Adesso che è ministro dei Trasporti e ...

