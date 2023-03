(Di martedì 14 marzo 2023) - 'E' un fenomeno strutturale, per cui ci dobbiamo attrezzarci' ha detto l'ambasciatore, presidente dell'Istituto Affari ...

- 'E' un fenomeno strutturale, per cui ci dobbiamo attrezzarci' ha detto l'ambasciatore, presidente dell'Istituto Affari ...... nella collaborazione su controlli e soccorsi e in generale sulle politiche legate alla questione. A dar voce a questa richiesta è stato Sergio Mattarella, che oltre al dolore, ha espresso ...- 'E' un fenomeno strutturale, per cui ci dobbiamo attrezzarci' ha detto l'ambasciatore, presidente dell'Istituto Affari ...

Migranti, Nelli Feroci: 'Superare Bossi Fini. Passo avanti con una gestione ordinata dei flussi regolari' TGLA7

Iran, Nelli Feroci sul silenzio occidentale: "E' il momento di dire qualcosa, mi chiedo quanto possa aiutare" di Redazione Online ...Nella sua analisi le rimesse dei migranti hanno un peso cruciale in Senegal: secondo i dati della Banca mondiale, nel 2021 hanno raggiunto i 2,66 miliardi di dollari, il 9,6 per cento del prodotto ...