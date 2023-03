Migranti, Mattarella “Rapporti bilaterali non bastano, serve azione Ue” (Di martedì 14 marzo 2023) NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – “Il livello e le modalità di collaborazione tra Italia e Kenya sono esemplari e possono essere un modello anche per le relazioni con altri Paesi. I problemi comuni sono affrontabili in maniera efficace con un buon modulo di collaborazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Nairobi, nel corso della conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente del Kenya William Ruto, rispondendo a una domanda sull'immigrazione.“Noi cerchiamo una collaborazione con i paesi di origine e transito delle migrazioni, ma questo è un fenomeno epocale e non è affrontabile solo in maniera bilaterale, ma con una congiunta e lucida iniziativa europea – ha aggiunto il capo dello Stato -. Si tratta di due aspetti che si intersecano: i buoni Rapporti ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – “Il livello e le modalità di collabortra Italia e Kenya sono esemplari e possono essere un modello anche per le relazioni con altri Paesi. I problemi comuni sono affrontabili in maniera efficace con un buon modulo di collabor”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, a Nairobi, nel corso della conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente del Kenya William Ruto, rispondendo a una domanda sull'immigr.“Noi cerchiamo una collaborcon i paesi di origine e transito delle migrazioni, ma questo è un fenomeno epocale e non è affrontabile solo in maniera bilaterale, ma con una congiunta e lucida iniziativa europea – ha aggiunto il capo dello Stato -. Si tratta di due aspetti che si intersecano: i buoni...

