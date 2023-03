Migranti, la stretta di Piantedosi sulle Ong non ha fermato gli arrivi (Di martedì 14 marzo 2023) Lo certifica il Viminale. Sono 20.017 i Migranti sbarcati in Italia quest’anno, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152). L’impennata si è concentrata in particolare nei tre giorni tra il 9 e l’11 marzo, quando sono arrivate ben 4.566 persone. Le nazionalità più rappresentate sono ivoriani (2.410), guineani (2.380), bengalesi (1.506). Mentre sono 1.965 i minori non accompagnati. Con le destre gli sbarchi sono triplicati. I dati forniti dal Viminale certificano il flop del Governo sui Migranti: nel 2023 già superati i 20mila ingressi La Tunisia ha di gran lunga sorpassato la Libia come Paese di partenza delle imbarcazioni. Dai dati del Viminale visti da Agenzia Nova, infatti, risulta che almeno 12.083 persone sono partite dalle coste tunisine da inizio anno fino al 13 marzo, più di 170 sbarchi al giorno, un boom del 788 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 marzo 2023) Lo certifica il Viminale. Sono 20.017 isbarcati in Italia quest’anno, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152). L’impennata si è concentrata in particolare nei tre giorni tra il 9 e l’11 marzo, quando sono arrivate ben 4.566 persone. Le nazionalità più rappresentate sono ivoriani (2.410), guineani (2.380), bengalesi (1.506). Mentre sono 1.965 i minori non accompagnati. Con le destre gli sbarchi sono triplicati. I dati forniti dal Viminale certificano il flop del Governo sui: nel 2023 già superati i 20mila ingressi La Tunisia ha di gran lunga sorpassato la Libia come Paese di partenza delle imbarcazioni. Dai dati del Viminale visti da Agenzia Nova, infatti, risulta che almeno 12.083 persone sono partite dalle coste tunisine da inizio anno fino al 13 marzo, più di 170 sbarchi al giorno, un boom del 788 ...

