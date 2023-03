Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rita_trusso : RT @RenatoSouvarine: Ah, la potenza di Putin.?? Riesce a far fallire le banche usa e mettere migranti sui barchini. E tutto con una mano sol… - SMontegranaro : RT @RenatoSouvarine: Ah, la potenza di Putin.?? Riesce a far fallire le banche usa e mettere migranti sui barchini. E tutto con una mano sol… - tedpanski : RT @RenatoSouvarine: Ah, la potenza di Putin.?? Riesce a far fallire le banche usa e mettere migranti sui barchini. E tutto con una mano sol… - AdolfoSalsi : RT @EmilioBerettaF1: Ucraina, migranti e nazione: quel solco che separa Meloni e il Vaticano - antonio65683279 : I russi sono capaci di tutto, anche di usare i migranti. «Migranti, la mano dei russi». Tajani e Crosetto: usati da… -

...tanti soldi a un paese che non è stabile non facciamo che peggiorare la situazione dei. ... Ma non l'abbiamo fatto, perché l o scafista è una persona a cui viene messa una bussola in, il ...Cifre alla, capofila nel ricorso a impianti di desalinizzazione risulta il Medio Oriente, dove ... oltre 5mila persone in corteo lo sbarco Fotogallery -, arrivata nella notte a Crotone ...... senza una regia e lasciata alle domande dei giornalisti, scappata dial nuovo cerimoniere ... O, ancora, l'uso di espressioni quali "carico residuale" in relazione ai, come parlare di "...

«Migranti, la mano dei russi». Tajani e Crosetto: usati dalla Wagner per ricattare l’Italia ilmessaggero.it

Il governo è davvero complottista O..... Fanno molto discutere in queste ore le dichiarazioni del ministro Crosetto accompagnate a quelle ...700mila cittadini africani che hanno migrati in Libia. Non stanno tutti per partire ... Ma non l'abbiamo fatto, perché lo scafista è una persona a cui viene messa una bussola in mano, il trafficante ...