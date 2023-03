Migranti: interrogazione Pd, Crosetto chiarisca in aula su legami tra sbarchi e Wagner (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - interrogazione Pd firmata a Stefano Graziano, Piero Fassino, Andrea De Maria e Nicola Carè "al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa" in merito alle dichiarazioni di ieri dei " ministri della Difesa, Crosetto, e degli Affari Esteri, Tajani" sul fatto che "l'aumento degli arrivi di Migranti in Italia sarebbe da imputare a una strategia della divisione Wagner". Inoltre, si legge nel testo, "il ministro Crosetto ha continuato affermando che l'Ue, la Nato e l'Occidente 'dovrebbero inoltre prendere atto che l'immigrazione incontrollata e continua, sommata alla crisi economica e sociale, diventa un modo per colpire i paesi più esposti, in primis l'Italia, e le loro scelte geostrategiche, chiare e nette. L'Alleanza Atlantica si consolida se si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) -Pd firmata a Stefano Graziano, Piero Fassino, Andrea De Maria e Nicola Carè "al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa" in merito alle dichiarazioni di ieri dei " ministri della Difesa,, e degli Affari Esteri, Tajani" sul fatto che "l'aumento degli arrivi diin Italia sarebbe da imputare a una strategia della divisione". Inoltre, si legge nel testo, "il ministroha continuato affermando che l'Ue, la Nato e l'Occidente 'dovrebbero inoltre prendere atto che l'immigrazione incontrollata e continua, sommata alla crisi economica e sociale, diventa un modo per colpire i paesi più esposti, in primis l'Italia, e le loro scelte geostrategiche, chiare e nette. L'Alleanza Atlantica si consolida se si ...

