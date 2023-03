Migranti | in 928 pronti a lasciare Lampedusa | 598 diretti a Reggio

Nella struttura di primissima accoglienza, che nei giorni scorsi è arrivata ad ospitare anche 3 mila persone, dovrebbero rimanere 977a fronte di poco meno di 400 posti. La Prefettura di ...L'insolito acquisto di caffè venezuelano da parte degli Stati Uniti nel 2022, aumentato del% in ... dove arriverà è stata "ripulita' di tutti i rifugi precari per strada di. Dopo la breve ...... 428 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 943 (7 attuali contagiati,guariti, e 8 deceduti); ... Non ci sonoattualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della ...

928 migranti lasciano Lampedusa. Sindaco Pozzallo: "La gente muore e la politica pensa ai voti" RaiNews

Di Redazione Cronache Il bambino è stato trovato in mare, l’uomo sulla spiaggia nella zona di Praialonga, un paio di chilometri a nord del luogo del naufragio. Finora 32 i minori senza vita recuperati ...