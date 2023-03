Migranti, il piano di Urso per fermare i trafficanti: “Flussi regolari collegati alle richieste delle imprese” (Di martedì 14 marzo 2023) Sulla questione immigrazione irregolare e incontrollata il titolare del dicastero delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha idee chiare e precise. Una visione prospettica e un modus operandi immediato, che il ministro spiega in una dettagliata intervista al Messaggero. Un piano che, partendo dall’ondata inarrestabili di sbarchi, prova ad arginare la portata del fenomeno e a fermare i trafficanti collegando i Flussi regolari di immigrati alle richieste delle imprese. La soluzione insomma sarebbe quella di allargare le maglie del decreto Flussi, e finalizzarlo a un approccio mirato. Urso, Migranti? Vi spiego come arginare i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) Sulla questione immigrazione irregolare e incontrollata il titolare del dicasteroe del Made in Italy, Adolfo, ha idee chiare e precise. Una visione prospettica e un modus operandi immediato, che il ministro spiega in una dettagliata intervista al Messaggero. Unche, partendo dall’ondata inarrestabili di sbarchi, prova ad arginare la portata del fenomeno e acollegando idi immigrati. La soluzione insomma sarebbe quella di allargare le maglie del decreto, e finalizzarlo a un approccio mirato.? Vi spiego come arginare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Breve storia sui sovranisti amici nell'Ue e i migranti: - Meloni vuole un piano Mattei dell'Ue per l'Africa - l'U… - NicolaPorro : ?? “L’#immigrazione illegale è ingiusta per i contribuenti'. La decisione senza precedenti di #Sunak ?? - _Arlon : RT @annalisacamilli: La rotta tunisina è diventata preponderante rispetto a quella libica. Basterebbe questo per smontare la tesi secondo… - OttoGerbotto : RT @annalisacamilli: La rotta tunisina è diventata preponderante rispetto a quella libica. Basterebbe questo per smontare la tesi secondo… - v_m_a_x_i_m_o : RT @annalisacamilli: La rotta tunisina è diventata preponderante rispetto a quella libica. Basterebbe questo per smontare la tesi secondo… -