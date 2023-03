Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieGeopolit : Migranti: Harchaoui, ‘Macché Wagner, il nodo è la Cirenaica’ -

traccia alcune differenze fra il flusso diche parte dall'est della Libia e quello che trova origine nell'ovest del Paese africano, da quasi un decennio diviso in due macroaree di ...

Migranti: Harchaoui, ‘Macché Wagner, il nodo è la Cirenaica’ Notizie Geopolitiche

"Non c'è alcuna prova di un coinvolgimento russo nell'attuale aumento del fenomeno migratorio dalla Libia ma le autorità italiane non dovrebbero per questo essere meno preoccupate: da poco meno di un ...Per ministro della Difesa, Guido Crosetto, dietro al forte aumento degli sbarchi di migranti ci sarebbe una "strategia di guerra ibrida" legata alla "divisione Wagner".