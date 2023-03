Migranti, Garante minori: sbarchi triplicati, servono tutori volontari (Di martedì 14 marzo 2023) commenta Sul tema Migranti è intervenuta l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti. 'Nei primi mesi del 2023 - ha reso noto - è quasi triplicato il numero dei minori stranieri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 marzo 2023) commenta Sul temaè intervenuta l'Autoritàper l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti. 'Nei primi mesi del 2023 - ha reso noto - è quasi triplicato il numero deistranieri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Migranti: Garante minori, sbarchi triplicati servono tutori volontari-2- - MediasetTgcom24 : Migranti, Garante minori: sbarchi triplicati, servono tutori volontari #migranti #minori #14marzo - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: #Migranti, a Bolzano si cercano #tutori per minori non accompagnati Il 19 maggio un corso di formazione organizzato da… - TgrRaiAltoAdige : #Migranti, a Bolzano si cercano #tutori per minori non accompagnati Il 19 maggio un corso di formazione organizzato… -