Migranti, Fratoianni (Si): 'Il Gruppo Wagner? Il governo nasconde la realtà' (Di martedì 14 marzo 2023) Nicola Fratoianni si unisce al coro dell'opposizione che sbugiarda il governo Meloni, nel suo goffo tentativo di sviare l'attenzione dalle pesanti responsabilità della destra sulla gestione dei flussi ...

