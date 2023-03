Migranti e Wagner. Il Copasir lanciava l’allarme un anno fa (Di martedì 14 marzo 2023) “Mi stupisce che alcuni si stupiscano”, dice Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in merito alle attività della Wagner in Africa. Ieri Guido Crosetto, ministro della Difesa, aveva spiegato che “l’aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane” è “anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni Paesi Africani”. Ha risposto a stretto giro con un audio su Telegram lo stesso capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin: “Non abbiamo idea di cosa stia accadendo in merito alla crisi dei Migranti, ma noi non ce ne occupiamo”, dice. Per poi usare a proposito di Crosetto l’insulto russo mudak (stronzo). Oggi Urso, intervenendo alla ... Leggi su formiche (Di martedì 14 marzo 2023) “Mi stupisce che alcuni si stupiscano”, dice Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in merito alle attività dellain Africa. Ieri Guido Crosetto, ministro della Difesa, aveva spiegato che “l’aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane” è “anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni Paesi Africani”. Ha risposto a stretto giro con un audio su Telegram lo stesso capo del gruppo, Yevgeny Prigozhin: “Non abbiamo idea di cosa stia accadendo in merito alla crisi dei, ma noi non ce ne occupiamo”, dice. Per poi usare a proposito di Crosetto l’insulto russo mudak (stronzo). Oggi Urso, intervenendo alla ...

