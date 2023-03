Migranti e Wagner, cosa c’è dietro le accuse del governo (Di martedì 14 marzo 2023) A tre mesi dall’inizio del 2023, i dati sui Migranti sbarcati in Italia parlano chiaro: le promesse elettorali del centrodestra, circa un forte contenimento dei nuovi arrivi nel Bel Paese, sono rimaste, almeno per ora, solo sulla carta. Anzi, dai numeri si denota addirittura un fenomeno contrario: rispetto al 2022 sono sbarcati 14mila immigrati in più. Una cifra esplosiva, che potrebbe ulteriormente incrementarsi dopo l’allarme, lanciato nella giornata di ieri, dagli 007 italiani, secondo i quali oltre 600mila persone sarebbero pronte a partire dalle coste libiche. Vertice Meloni-007 Ieri mattina, come riportato anche da questo sito, si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi, dove il premier Meloni ha incontrato i ministri Crosetto, Piantedosi, Salvini e Tajani (collegato in via telematica perché a Gerusalemme per incontrare Netanyahu), unitamente ai capi dei servizi ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 marzo 2023) A tre mesi dall’inizio del 2023, i dati suisbarcati in Italia parlano chiaro: le promesse elettorali del centrodestra, circa un forte contenimento dei nuovi arrivi nel Bel Paese, sono rimaste, almeno per ora, solo sulla carta. Anzi, dai numeri si denota addirittura un fenomeno contrario: rispetto al 2022 sono sbarcati 14mila immigrati in più. Una cifra esplosiva, che potrebbe ulteriormente incrementarsi dopo l’allarme, lanciato nella giornata di ieri, dagli 007 italiani, secondo i quali oltre 600mila persone sarebbero pronte a partire dalle coste libiche. Vertice Meloni-007 Ieri mattina, come riportato anche da questo sito, si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi, dove il premier Meloni ha incontrato i ministri Crosetto, Piantedosi, Salvini e Tajani (collegato in via telematica perché a Gerusalemme per incontrare Netanyahu), unitamente ai capi dei servizi ...

