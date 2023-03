Migranti | De Biase Pd | ' sgombrare campo da Bossi-Fini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Affermiamo ancora una volta il principio umanitario, perché siamo di nuovo di fronte a una tragedia che ha reso il Mediterraneo un cimitero terracqueo. E' cambiato il fenomeno dell'immigrazione rispetto agli scorsi anni. Dobbiamo favorire canali di arrivo verso il nostro Paese, diversi da quelli attuali, sgombrando ilda questioni come la legge, come dice lo stesso". Così la deputata PD Michela Diintervenendo a Otto e mezzo su La7. "Non parliamo solamente dieconomici, quelli di cui si occupa il decreto flussi, così come la. Oggi abbiamo di fronte un fenomeno peggiorato e cresciuto a seguito di guerre e pandemie. Sono d'accordo con i corridoi umanitari, anche se consentono a ...