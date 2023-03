Migranti: Bersani, 'da governo su Cutro sequela di pezze peggiori del buco' (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Lo 'svegliatevi' che è arrivato dalle primarie riguarda il Pd, Conte, Calenda... Il Terzo Polo? Alla fine uno dei due, tra Renzi e Calenda, dovrà prevalere, all'equilibrio non ci credo". Così Pier Luigi Bersani a L'Aria che Tira su La7. Sulla strage di Cutro da parte del governo Meloni "è stata un sequenza di pezze peggiori del buco. Un governo che non fa un'indagine interna sul mancato soccorso: lì c'è stato un mancato soccorso e continuano a girarci attorno. E poi questo Cdm a Cutro senza andare a trovare i parenti delle vittime, senza umanità. Ha dimostrato che non c'è pietà. E anche le misure sono misure vuote. Come fai a pensare di organizzare dei flussi con la Bossi-Fini?". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Lo 'svegliatevi' che è arrivato dalle primarie riguarda il Pd, Conte, Calenda... Il Terzo Polo? Alla fine uno dei due, tra Renzi e Calenda, dovrà prevalere, all'equilibrio non ci credo". Così Pier Luigia L'Aria che Tira su La7. Sulla strage dida parte delMeloni "è stata un sequenza didel. Unche non fa un'indagine interna sul mancato soccorso: lì c'è stato un mancato soccorso e continuano a girarci attorno. E poi questo Cdm asenza andare a trovare i parenti delle vittime, senza umanità. Ha dimostrato che non c'è pietà. E anche le misure sono misure vuote. Come fai a pensare di organizzare dei flussi con la Bossi-Fini?".

