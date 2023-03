Migranti, Baldino: “Influenze russe? Crosetto riferisca in Aula. C’è il sospetto che sia tentativo di depistaggio dai fallimenti del governo” (Di martedì 14 marzo 2023) “Abbiamo chiesto che Crosetto venga a riferire in Parlamento se ha qualcosa da dire su queste presunte Influenze russe o se si è di fronte all’ennesimo tentativo di depistaggio sul fallimento della politica interna del governo, come è stata la tragedia di Cutro”. Lo ha detto la deputata del Movimento 5 stelle, Vittoria Baldino, intercettata dall’Ansa, in riferimento alle parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, secondo cui a condizionare i flussi migratori verso l’Italia ci sarebbe il gruppo Wagner. “Abbiamo visto susseguirsi di slogan e adesso è all’esame del Senato un provvedimento che dice tutto e il contrario di tutto e non risolve il problema reale, ovvero gli ingressi irregolari. Chiediamo al governo che si occupi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) “Abbiamo chiesto chevenga a riferire in Parlamento se ha qualcosa da dire su queste presunteo se si è di fronte all’ennesimodisul fallimento della politica interna del, come è stata la tragedia di Cutro”. Lo ha detto la deputata del Movimento 5 stelle, Vittoria, intercettata dall’Ansa, in riferimento alle parole del ministro della Difesa, Guido, secondo cui a condizionare i flussi migratori verso l’Italia ci sarebbe il gruppo Wagner. “Abbiamo visto susseguirsi di slogan e adesso è all’esame del Senato un provvedimento che dice tutto e il contrario di tutto e non risolve il problema reale, ovvero gli ingressi irregolari. Chiediamo alche si occupi di ...

