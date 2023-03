Michelle Yeoh in American Born Chinese | la serie Disney+ con il cast di Everything Everywhere All At Once

(Di martedì 14 marzo 2023)è la protagonista di, lacon ildiAll At. Il film dei record, che ha sbancato agli Oscar 2023 portandosi a casa sette premi (incluse le categorie principali), riunisce alcuni dei suoi attori su questa nuova produzione per il piccolo schermo. Oltre alla vincitrice dell’Oscar, troviamo anche Ke Huy Quan (vincitore dell’Oscar al miglior attore non protagonista) e Stephanie Hsu (nominata nella categoria miglior attrice non protagonista).segue la storia di Jin Wang (interpretato da Ben Wang), un ...

, malesiana di origine cinese ex Bond Girl, è la prima donna asiatica trionfare come miglior protagonista, ma la vera star della serata è Ke Hu Quan, ex bimbo de I Goonies, insignito del ..."Non permettete a nessuno di dirci che il nostro tempo migliore è ormai alle spalle", dicesul palco degli Oscar, una volta ottenuto quello per la migliore attrice protagonista. Non può essere più d'accordo la compagna di set Jamie Lee Curtis che un paio d'ore prima aveva ...... moglie e proprietaria di una lavanderia a gettoni, che viene proiettata in un multiverso colorato e avvincente: miglior film, migliore sceneggiatura, migliore attrice protagonista,, ...

Michelle Yeoh ha dato prova di essere un'attrice straordinaria con la sua interpretazione in "Everything Everywhere All at Once", grazie alla quale ha conquistato l'Oscar 2023 per la miglior attrice ...Al di là del red carpet scolorito quest'anno in un pallido beige, oltre le luci accecanti, la musica a palla e le battute politicamente corrette, le feste promozionali delle griffe ...