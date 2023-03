(Di martedì 14 marzo 2023) Diciassettei fatti, arriva lanelle indagini. Due arresti per un omicidio avvenuto il 9 luglio 2006 a Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali del 2006 da partea nazionalena.Si tratta di...

... 45 e 43 anni, ritenuti gravemente indiziati dell'omicidio diCoscia, commesso con l'aggravante del metodo mafioso il 9 luglio del 2006. I due fratelli avrebbero raggiunto ela vittima ...Fu vittima di una vendetta,Coscia,il 9 luglio del 2006 a Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia ai mondiali, solo per avere involontariamente colpito il fratellino dei suoi assassini con la ...... il secondo già detenuto per altra causa, ritenuti gravemente indiziati dell'omicidio di... Questi ultimi, perciò, avrebbero raggiunto ela vittima in presenza di molte altre persone , ...

Michele ucciso per aver sventolato una bandiera dell'Italia: svolta dopo 17 anni Today.it

