Michael Keaton e Mila Kunis saranno padre e figlia nella commedia Goodrich (Di martedì 14 marzo 2023) I due attori appariranno per la prima volta insieme in questa commedia scritta e diretta da Hallie Meyers-Shyer. Come riportato da Deadline, Michael Keaton e Mila Kunis saranno i protagonisti di una nuova commedia intitolata Goodrich. Ambientato nella Los Angeles contemporanea durante le vacanze natalizie, il film, le cui riprese sono previste per il mese prossimo, racconta la storia del mercante d'arte Andy Goodrich (Keaton), un uomo la cui vita viene sconvolta quando la sua seconda moglie, più giovane, lo lascia ed entra in un programma di disintossicazione di 90 giorni, minacciando anche il divorzio. Goodrich prende in carico i loro due gemelli di nove anni, il che lo proietta nel ...

