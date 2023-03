Michael Caine, i 90 anni del gentleman del cinema (Di martedì 14 marzo 2023) Leggi Anche Addio a Dario Penne, voce italiana di Anthony Hopkins e Michael Caine La scelta del cognome Nato proletario, anzi cockney come dispregiativamente si chiamavano allora i figli della classe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 marzo 2023) Leggi Anche Addio a Dario Penne, voce italiana di Anthony Hopkins eLa scelta del cognome Nato proletario, anzi cockney come dispregiativamente si chiamavano allora i figli della classe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Michael Caine ha 90 anni, fu adottato abusivamente, i tanti vizi e la stessa moglie da 50 - raicinque : 'Alfie', 'The quiet american' e 'Le regole della casa del sidro' sono solo alcuni dei titoli in cui Michael Caine è… - CitroenaD : RT @markovaldo59: 90 anni senza mai perdere un colpo... Happy Birthday Sir Michael Caine ?? (Londra, 14 marzo 1933) - UNKNOWEN_BAD1 : @lameduck1960 @giulianol Io ho l'originale con Michael Caine 1965! - MenoTele : RT @raicinque: 'Alfie', 'The quiet american' e 'Le regole della casa del sidro' sono solo alcuni dei titoli in cui Michael Caine è comparso… -