"Mia moglie è molto più ricca di me. Ma...": l'imbarazzante rivelazione di Facchinetti (Di martedì 14 marzo 2023) Confessioni "tutte in famiglia" e che, però, forse non sono poi così gradite. A confessare è Francesco Facchinetti, il quale parla della situazione finanziaria della moglie, Wilma. Il tutto su Instagram, dove Facchinetti si spende generosamente nel rispondere alle domande dei suoi follower. La sostanza di quanto sostenuto sul social? Lei è molto più ricca di lui, ma non spende mai un cent. "Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga - premette Facchinetti -. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose. Mia moglie è molto più ricca di me, ma siccome è libanese, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Confessioni "tutte in famiglia" e che, però, forse non sono poi così gradite. A confessare è Francesco, il quale parla della situazione finanziaria della, Wilma. Il tutto su Instagram, dovesi spende generosamente nel rispondere alle domande dei suoi follower. La sostanza di quanto sostenuto sul social? Lei èpiùdi lui, ma non spende mai un cent. "Signore e signori, miaè piùdi me, ma di gran lunga - premette-. Il papà di mia, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose. Miapiùdi me, ma siccome è libanese, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Flavio #Tosi: 'Ho quattro armi, tre da difesa e una da poligono. Sul comodino ne tengo una sola, se ci fosse qualcu… - lapoelkann_ : Auguri a mia Moglie Joana ?? e a tutte le donne del ??, in particolare a quelle che soffrono. Mi auguro che in tutto… - AlfaroliMarco : RT @Barbarab1974FAN: COMUNICATO UFFICIALE DEL PDF: PARODY NON È IL COGNOME DI MIA MOGLIE. È IL COGNOME DI MIO NONNO ARTEMISIO PARODY ADINOL… - Italian_Refugee : @mauribonacina @Deviletto1975 @PopuliNon Gne gne gne sono Mauro e non sono un mentecatto una nullità piantato da mi… - supercicciolo : @RicSpada Una volta con quella che poi è diventata mia moglie pensavamo ci avessero fottuto l'auto a San Donato...… -